Чикунова рассказала, что болеет за теннисистку Соболенко

Российская пловчиха отметила заряженность и стремление к победе белорусской спортсменки

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Рекордсменка мира по плаванию на 200 метров брассом россиянка Евгения Чикунова болеет за белорусскую теннисистку первую ракетку мира Арину Соболенко. Об этом Чикунова рассказала в интервью ТАСС.

"Я слежу за теннисом, где наши игроки не были отстранены от индивидуальных соревнований. Мой любимый игрок - это Арина Соболенко. Около года за ней слежу, и она мне очень нравится. Видно, что она всегда заряжена работать и всегда стремится к победе", - сказала Чикунова.

Чикуновой 20 лет, в 2023 году на чемпионате России она установила мировой рекорд в плавании брассом на 200 метров (2 минуты, 17,55 секунды). В 2025 году россиянка стала серебряным призером чемпионата мира в этой дисциплине.

Соболенко 27 лет, с октября 2024 года она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки 21 победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза: на Australian Open (2023, 2024) и на US Open (2024, 2025). В 2025 году она установила рекорд по сумме призовых за сезон, заработав $15 008 519.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 17 ноября.