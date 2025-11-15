Тренер Махачева назвал его форму лучшей в карьере

Россиянин встретится с Джеком Делла Маддаленой в бою за титул UFC в полусреднем весе

Редакция сайта ТАСС

Ислам Махачев © Ishika Samant/ Getty Images

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев находится в своей лучшей форме в карьере перед боем против чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены. Об этом ТАСС заявил тренер Махачева Хавьер Мендес.

Бой пройдет утром в воскресенье по московскому времени в Нью-Йорке, на кону будет стоять титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Читайте также

Махачев проведет титульный бой в UFC против Маддалены

"Ислам очень усердно готовился, это была большая подготовка, - сказал Мендес. - Ему также практически не пришлось гонять вес, и это хорошо сказалось на тренировках и его состоянии. Думаю, это его лучшая форма в карьере. И он готов к бою".

Махачеву 34 года, на его счету 27 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (MMA). В активе россиянина победная серия из 15 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

29-летний Делла Маддалена одержал 18 побед при 2 поражениях в MMA. Австралиец выиграл все 8 поединков под эгидой UFC, его победная серия в смешанных единоборствах составляет 18 боев. В мае он завоевал пояс UFC в полусреднем весе, победив американца Белала Мухаммада.