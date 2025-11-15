Степанова и Букин довольны прогрессом с этапа Гран-при в Красноярске

Всего за две недели фигуристам удалось улучшить свое катание

Редакция сайта ТАСС

Александра Степанова и Иван Букин © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Четырехкратные чемпионы России по фигурному катанию в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин довольны, что смогли улучшить свое катание всего за две недели после этапа Гран-при в Красноярске. Об этом фигуристы рассказали после выступления с ритм-танцем на предпоследнем, московском этапе российской серии.

Степанова и Букин лидируют перед произвольной программой, второе место занимают Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, третьими идут Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов.

Читайте также

Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Москве

"Тенденция мне нравится - мы прибавили, и это очень важно для нас. Мы за короткий срок смогли исправить большинство ошибок. Понятное дело, что не все, и есть над чем работать. Это любой спортсмен скажет - нет предела совершенству. И мы не исключение", - сказал Букин.

"В Красноярске мы не были в такой форме, и первый старт накладывал какие-то определенные обязательства. Сегодня мы почти довольны - было намного эмоциональнее, намного больше скорости, - отметила Степанова. - Я думаю, что и по взаимодействию у нас с Ваней сегодня было лучше, потому что мы друг друга видели и обменивались энергией глаза в глаза. Это было очень здорово. И мы могли слышать публику, что тоже немаловажно. Но еще есть над чем работать, потому что даже когда мы в "кисс энд край" (площадка, где фигуристы ждут объявления своих оценок после выступлений - прим. ТАСС) сидели, я увидела маленькие нюансы, которые взяла себе на заметочку. Когда приедем, обратим на это внимание".

Степановой 30 лет, Букину 32 года. Они являются четырехкратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы, участниками Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В нынешнем сезоне фигуристы выиграли этап Гран-при России в Красноярске.

Произвольный танец спортсмены представят 16 ноября.