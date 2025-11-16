Мельникова рассказала, что зрители в Германии очень поддерживали ее

Россиянка выступила в субботу на клубном чемпионате Германии за команду TSV Tittmoning-Chemnitz



Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова, выступившая в субботу на клубном чемпионате Германии за команду TSV Tittmoning-Chemnitz, была очень тепло встречена местными зрителями, многие из которых пришли на соревнования, чтобы посмотреть ее выступления. Об этом Мельникова рассказала ТАСС.

"Зрители потрясающие, меня очень поддерживали, мы очень много фотографировались после соревнований, - рассказала Мельникова. - Многие мне писали в соцсетях, в том числе и на русском языке, что купили билеты на соревнования только для того, чтобы посмотреть на меня. Мне это было особенно приятно. С девочками из команды мы после окончания соревнований все вместе сфотографировались, потом вместе поужинали, очень дружеская обстановка была, я рада, что так все сложилось".

Трехкратная чемпионка мира Мельникова набрала наибольшее количество баллов среди всех участниц соревнований - 55,40 балла на четырех снарядах. Второе место заняла Сильвия Штор из TG Mannheim (53,75), третье - Карина Шонмайер из TSV Tittmoning-Chemnitz (53,70). Команда Мельниковой заняла первое место и в общем зачете тура (205,05), вторыми были гимнастки из TG Mannheim (197,35), третьими - представительницы MTV Stuttgart (191,15).

"Я полна впечатлениями, мне очень понравилось выступать, было спокойно и очень комфортно. Я хочу поблагодарить свою команду TSV Tittmoning-Chemnitz, все очень дружные и заботятся друг о друге. Что касается непосредственно своего выступления, то в целом я довольна и рада, что смогла помочь команде. Я даже не знала, что здесь разыгрывалось еще и многоборье, и приятным бонусом, конечно, стала золотая майка, которую мне вручили за первое место. Почему упала на вольных? Просто я поскользнулась и очень "эффектно" упала на живот", - добавила собеседница ТАСС.

Финал женской бундеслиги, в котором планирует принять участие и российская гимнастка, состоится 29 ноября в Гейдельберге.

"Финал пройдет немного в другом формате, будут гимнастические дуэли. Поеду с боевым настроем, очень хочется поучаствовать в финале, который будет в формате яркого и интересного шоу. Уже с нетерпением жду его", - заключила Мельникова.