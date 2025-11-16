Петросян обидно за неудавшийся четверной тулуп на московском этапе Гран-при

Фигуристка выиграла четвертый этап российской серии

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян расстроилась, что на московском этапе Гран-при России снова не смогла исполнить четверной тулуп в произвольной программе. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

Петросян выиграла четвертый этап российской серии. По итогам двух программ спортсменка набрала 230,05 балла (78,83 в короткой программе + 151,22 в произвольной). Второе место заняла Алина Горбачева (209,28; 68,86 + 140,42). Тройку лучших замкнула Ксения Гущина (200,51; 68,07 + 132,44).

"Четверных тулупов сегодня было много за день [на тренировках]. Конечно, обидно, что упала, но зато в этот раз программа была уже получше, более уверенно, почище чуть-чуть. Этому можно порадоваться, - отметила Петросян. - Этери Георгиевна [Тутберидзе] сказала, что я слишком зациклилась на этом тулупе, что надо его как-то отпустить и расслабиться".

Петросян завершила выступление в серии, выйдя в финал с двумя победами - в Магнитогорске и Москве. "Буду восстанавливать элементы и работать, работать. В принципе, да, все, что от меня требуется, это восстанавливать свою былую форму", - рассказала Петросян.

Финал Гран-при состоится в марте в Челябинске.