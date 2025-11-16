Гущина призналась, что у нее защемило спину перед выступлением на Гран-при

Спортсменка стала третьей на этапе в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. У фигуристки Ксении Гущиной защемило спину перед произвольной программой на этапе Гран-при России в Москве. Об этом она рассказала журналистам.

Гущина стала третьей, набрав 200,51 балла.

"Немножко недовольна прокатом, на то есть свои причины. Надо сейчас их устранить и работать дальше. Сегодня утром я проснулась и не смогла пошевелиться - немного зажало спину, - рассказала Гущина. - Спасибо большое Александру Озерову (врачу сборной - прим. ТАСС), помог мне. Все сделал, я вышла и показала, что показала".

"Плакала из-за того, что больно было? В какой-то степени да. А в программе? Все равно какая-то боль присутствовала, но я постаралась не обращать на нее внимания и просто выйти и показать свой прокат. Такое случалось в прошлом году перед финалом Гран-при, там все удалось устранить до соревнований. В этот раз не все гладко прошло. Сейчас спина болит. До чемпионата России время есть, думаю, что успеем все восстановить, прибавить, чтобы там выдать два чистых проката".

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 18 по 21 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге.