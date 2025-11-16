Букин признался, что перегорел перед выступлением на Гран-при

Степанова и Букин стали победителями четвертого этапа серии Гран-при России в соревнованиях танцевальных дуэтов

Александра Степанова и Иван Букин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Фигурист Иван Букин, выигравший с Александрой Степановой свой второй этап российской серии Гран-при в сезоне, перегорел перед выступлением в Москве. Об этом он рассказал после победы.

"Я больше доволен сегодня Cашей, чем собой. Но очень радостно, что этап прошел с тем ощущением, что мы прибавили и отработали те ошибки, которые могли исправить за такой короткий срок. Сейчас денечек выдохнем и выйдем, начнем плодотворно работать над теми элементами, которые неувереннее всего получается", - рассказал Букин.

"Я, наверное, перегорел чуть-чуть сегодня. С самого утра уже жаждал кататься. Тренировка была аж в нервозе. Долгое ожидание, наверное, привело меня к тому, что я вышел с мыслью - так, спокойно, не надо рвать. Хотелось бы здесь попробовать, наоборот, рискнуть, но я понял, что, возможно, это приведет к каким-то моим ошибкам. А Cаша была как та звезда, за которой я все время гнался, но не смог в итоге догнать. Она молодец", - подчеркнул фигурист.

Степанова отметила, что впереди работа к чемпионату России, который пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге: "У нас сейчас есть время, чтобы точечно отработать все детали, каждый элементик. И, конечно, в общем плане физически мы должны больше выдерживать, докатывать обе программы, чтобы визуально не было спуска - программа всегда должна идти наверх, чтобы срывать аплодисменты. Потому что зритель - это самый первостепенный судья наших прокатов. Поэтому хочется, чтобы зал ждал момента, чтобы наконец-то аплодировать, может быть, даже вставать со своих мест. Я помню момент в Красноярске, когда было приятно смотреть, кто-то даже плакал. Это вообще невероятные какие-то эмоции, очень трогает. Это означает то, что мы на правильном пути".