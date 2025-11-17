Чикунова считает нечестным участие трансгендеров в женских соревнованиях

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Участие трансгендеров в соревнованиях среди женщин является нечестным. Такое мнение в интервью ТАСС высказала рекордсменка мира в плавании на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова.

Ранее газета The Times сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Позднее МОК сообщил ТАСС о том, что решение еще не принято.

"Очевидно, что я поддерживаю запрет на их участие. Я бы не хотела, чтобы со мной соревновались люди, которые до этого были мужчинами, - сказала Чикунова. - Как минимум это совершенно нечестно".