Пловчиха Чикунова рассказала, что на нее не давит рекорд мира

Спортсменка установила мировое достижение в 2023 году на дистанции 200 м брассом

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мировой рекорд в плавании на дистанции 200 м брассом не давит на россиянку Евгению Чикунову. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Рекорд на меня не давит. Я уже свыклась с этим, - сказала она. - Стараюсь на заплывах об этом не думать, потому что это может только помешать".

Спортсменка оценила уровень конкуренции на российских соревнованиях. "Вижу, что молодые девочки 2006 и 2007 годов рождения и далее потихоньку улучшают результаты, тоже подтягиваются. Это не может не радовать. Я только за конкуренцию", - отметила собеседница агентства.

Чикуновой 20 лет, в 2023 году на чемпионате России она установила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды). В 2025 году россиянка стала серебряным призером чемпионата мира на этой дистанции.