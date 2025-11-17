Чикунова отметила повышение интереса к плаванию в России

Спортсменка отметила, что болельщики часто просят автографы на улице

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Интерес к плаванию в России вырос за последнее время. Такое мнение в интервью ТАСС высказала рекордсменка мира по плаванию на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова.

"Да, я ощущаю повышение интереса к плаванию в России, - сказала она. - Видно даже, что у людей, которые тысячу раз приходили на соревнования, все так же горят глаза. не может не радовать, что трибуны заполняются. Люди просят автографы. Вижу, что много участников на соревнованиях, в разминочной чаше, и это классно".

Спортсменка рассказала, что после чемпионата мира в Сингапуре, где завоевала серебряную медаль, ее стали узнавать на улицах. "Помню меня узнали на приеме у лора, и я была этому очень удивлена, - сказала пловчиха. - Узнают в самых разных местах, не только в бассейне. 1 сентября шла по Невскому, и меня остановили, попросили фотографию. Конечно, значимость повысилась после чемпионата мира, сто процентов".