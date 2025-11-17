Чикунова настроена отобраться на Олимпиаду 2028 года

Спортсменка назвала это задачей минимум

МОСКВА, 17 ноября. Рекордсменка мира по плаванию на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова нацелена минимум на отбор на Олимпийские игры 2028 года. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Скажу так. Как минимум мы нацелены на Олимпиаду и на отбор туда. Повторю, это минимум", - сказала Чикунова.

Чикуновой 20 лет, в 2023 году на чемпионате России она установила мировой рекорд в плавании на дистанции 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды). В 2025 году россиянка стала серебряным призером чемпионата мира в этой дисциплине.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.