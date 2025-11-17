Чикунова рассказала о плане подготовки к чемпионату Европы по плаванию

Чемпионат Европы 2026 года по водным видам спорта пройдет с 25 июля по 8 августа в Париже

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россиянка Евгения Чикунова планирует подвести себя в хорошей форме к заплывам брассом на чемпионате Европы 2026 года. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Мы держим курс на чемпионат Европы. Будем подводиться именно к нему. Это будет основной старт. Думаю, что буду плыть там только брассом, потому что какую-то другую дисциплину я даже не успею подготовить", - сказала Чикунова.

"В Казани на короткой воде я плыла 200 метров комплексом, но не очень получилось. Подготовить что-то чуть больше чем за полгода не получится. У меня лучший результат комплексом примерно такой же, как на брассе, поэтому распыляться не стоит. Если говорить о других видах плавания, то на спине у меня не очень получается, баттерфляй отдельно я тоже не поплыву и та же самая история с кролем, поэтому либо брасс, мой основной вид, либо комплекс", - добавила собеседница агентства.

Чикуновой 21 год, в 2023 году на чемпионате России она установила мировой рекорд в плавании брассом на 200 метров (2 минуты, 17,55 секунды). В 2025 году россиянка стала серебряным призером чемпионата мира в этой дисциплине.

