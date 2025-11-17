Колосков объяснил, почему уход Карпина из "Динамо" является сенсацией

На такое решение ничто не намекало, отметил почетный президент РФС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Уход главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина с аналогичной должности в московском "Динамо" является сенсацией, так как на это ничто не намекало. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

В понедельник Карпин объявил об уходе из "Динамо", сообщив, что хочет сосредоточиться на работе главным тренером в сборной России.

"Он никогда не намекал на то, что в ближайшее время сделает выбор, несмотря на то что все больше и больше его соратников говорили о том, что нужно его сделать. Но он хранил гордое молчание, вдруг сегодня такая, казалось бы, сенсация, с одной стороны, это действительно так. Неожиданно, почему именно сегодня, - сказал Колосков. - Потому что сборная России соберется в лучшем случае в марте, никаких забот, можно было бы довести до зимней паузы клуб, осталось немного игр".

"Но то, что сделан выбор, правильно абсолютно. Насколько это своевременно - не мне судить, какой был разговор, кто настаивал на уходе и так далее. Это тайна, может быть, которую когда-то раскроют. Насколько своевременно - однозначного ответа нет", - добавил Колосков.

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. "Динамо" он возглавил летом 2025 года. Бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 17 очками в 15 матчах. В Фонбет - Кубке России "Динамо" вышло в плей-офф "пути РПЛ", в первом матче 1/4 финала команда на выезде победила петербургский "Зенит" (3:1).