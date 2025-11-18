Кафанов сообщил, что в ПСЖ не думают об уходе Сафонова зимой

Голкипер не провел ни одного матча в текущем сезоне

Голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Французский "Пари Сен-Жермен" не ожидает ухода российского вратаря Матвея Сафонова из клуба зимой. Об этом в интервью ТАСС рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Сафонов не провел ни одного матча за ПСЖ в этом сезоне. Основным голкипером в клубе является француз Люка Шевалье, который перешел в ПСЖ летом.

"Насколько знаю, об этом даже никто не думает - ни в клубе, ни сам Матвей, - ответил Кафанов на вопрос, планирует ли Сафонов зимой поменять клуб. - У него все нормально, он ждет своего шанса. Он его получит".

Сафонову 26 лет, он выступает за ПСЖ с июля 2024 года. В прошлом сезоне вместе с французским клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

