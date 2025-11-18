Интервью

Виталий Кафанов: Сафонова будем вызывать, даже если не будет играть за ПСЖ

Тренер вратарей сборной России — об итогах года для национальной команды и игре Матвея Сафонова

Роман Шлуинский

Виталий Кафанов © Сергей Булкин/ ТАСС

Сборная России по футболу завершила год двумя матчами в ноябре с командами Перу и Чили. В этих играх ворота защищали голкиперы Матвей Сафонов из французского "Пари Сен-Жермен" и Станислав Агкацев из "Краснодара". В интервью ТАСС тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов подвел итоги года для голкиперов, оценил последние игры, а также рассказал о будущем Сафонова.

— Каковы итоги ноябрьского сбора для вратарей, все ли получилось дать, что запланировали?

— Ничего не получилось, потому что 9 ноября был тур чемпионата России, 10 ноября футболисты только собрались в Новогорске, сразу почти улетели. 11 ноября была предыгровая тренировка. Потом прилетели в Сочи, где была одна восстановительная и одна предыгровая тренировки. Мы больше смотрели видео, больше смотрели моменты с участием вратарей, больше показывали моментов, которые нужны в сборной. В первую очередь Виталию Гудиеву [из "Акрона"] и Максиму Бориско [из "Балтики"], чтобы они понимали требования, которые существуют в сборной России. Они отличаются, у каждого вратаря в своих командах они разные. Это в первую очередь касается начала атаки. Поэтому было очень мало времени, здесь больше пришлось проводить теорий, чем тренироваться. Времени тренироваться не было.

— Что можете сказать об итогах года для вратарей сборной? Что запомнилось, что понравилось?

— В этом году в отличие от прошлого в сборную были вызваны Денис Адамов [из "Зенита"], Виталик Гудиев, Максим Бориско. То есть появились новые ребята, которые очень хорошо играли в чемпионате. До этого с ними знакомился, когда ездил по клубам. Сейчас уже сам посмотрел их в тренировках. Было много времени поговорить индивидуально, время для теорий. Если говорить об отличиях, то, наверное, в любом случае в копилочку все идет, вратари растут. На последнем отрезке вратари за четыре тура пять раз признавались лучшими игроками, это говорит о том, что они были самыми заметными фигурами в плане достижения результатов своих команд. Приносили очки в копилку, это тоже очень важно. В прошлом сезоне и в этом вратарей часто награждают статуэтками лучших игроков, и это разные вратари из разных команд, это радует.

— Как оцените игру Матвея Сафонова? У него только три матча за сборную России в этом сезоне.

— Если говорить про Матвея, то у него сезон начался, сделали ставку на другого вратаря в ПСЖ. Как только дойдет очередь до него, то он это место заберет. Просто ему нужно дать шанс, нужно рассчитывать на ошибку. Если говорить про сборную, то мы в этой ситуации будем его поддерживать, будем обязательно вызывать даже при отсутствии игровой практики. Потому что у нас в России можно по пальцам пересчитать вратарей, которые выступают в европейских клубах. Первым был Андрей Лунев, который попал в большой клуб — в "Байер". Сейчас Матвей, конечно, мы ему рады, будем поддерживать всячески, чтобы у него карьера там пошла хорошо.

— Как оцените игру Сафонова и Станислава Агкацева в матчах с командами Перу и Чили?

— Если взять действия вратарей в том и этом матче, то они все были безупречны. Если не считать эпизод с пропущенным голом, когда у Матвея поехала нога и он просто не смог вовремя вытолкнуться за мячом. Поэтому этот момент мы будем рассматривать отдельно от всего, потому что это трудно назвать ошибкой. Можно сказать, издержки поля, можно сказать, что не повезло, курьезный гол. Называйте как хотите. Но это точно не технический брак. Здесь не было какого-то неправильного решения.

Стас в матче с чилийцами играл и на позиции центрального защитника в эпизодах. Хорошо подстраховал, в моменте мог получить травму. Был момент сыграть на выходе, сыграл. Все моменты, где начинал атаки, начинал очень хорошими короткими и средними передачами. Была хорошая длинная передача за спины защитников, когда мог убежать наш нападающий, но передача была хорошей.

— Обсуждали ли с Матвеем на сборе ситуацию в ПСЖ? Что он думает?

— У него все нормально, он ждет своего шанса. Он его получит.

— Зимой он не планирует менять клуб?

— Насколько знаю, об этом даже никто не думает — ни в клубе, ни сам Матвей.

— Насколько вероятно в следующем году вызвать Никиту Хайкина?

— Давайте доживем до марта. Будем смотреть.