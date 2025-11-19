Игрок "Спартака" Дмитриев рассказал, как у него "снесло крышу" из-за денег

Полузащитник отметил, что покупал много вещей, но потом смог одуматься и начал откладывать средства

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Игорь Дмитриев на собственном опыте столкнулся с трудностями, которые приносит быстрый карьерный скачок в молодом возрасте. Об этом 21-летний игрок рассказал в интервью ТАСС.

"У меня такой скачок произошел, когда я из Второй лиги перешел в "Урал", у меня тоже крышу снесло, - сказал Дмитриев. - Я там месяца два-три, наверное, кучу вещей покупал, кроссовок и прочего. А потом просто как-то одумался, понял, что так делать нельзя, начал откладывать".

"А как с этим справиться, мне кажется, это от воспитания зависит. Наверное, когда ты должен думать о будущем. Ты должен понимать, что все равно у тебя что-то должно быть на будущее, так как футбольная карьера не такая долгая. Это же все равно влияет на твое сегодняшнее состояние, твое самочувствие. Поэтому, я думаю, это важный вопрос, который надо как-то обсуждать. Потому что, мне кажется, много таких игроков, которые после такого скачка могли закончить карьеру", - добавил игрок.

Дмитриеву 21 год, он перешел в "Спартак" летом 2024 года, однако сезон-2024/25 провел в самарских "Крыльях Советов". В текущем сезоне игрок провел 19 матчей в разных турнирах за московских клуб, в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами, став лучшим ассистентом команды по итогам первого круга Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Спартак" с 25 очками располагается на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ.