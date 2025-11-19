Футболист Дмитриев надеется как можно скорее попасть в сборную России

В составе молодежной национальной команды полузащитник провел 12 матчей

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Футболист молодежной сборной России Игорь Дмитриев верит, что в скором времени сможет попасть в состав основной национальной команды. Об этом 21-летний игрок рассказал в интервью ТАСС.

"Конечно [видится скорым вызов в основную сборную]. Очень хочется, чтобы это произошло как можно скорее, - сказал он. - Поэтому надо работать, доказывать".

Полузащитник рассказал, почему, находясь в расположении национальной команды, удается эмоционально разгрузиться. "Мы тут все с друг другом давно знакомы, потому что по возрасту играли в юношеских сборных, - сказал он. - В этом плане ты приезжаешь, уже всех знаешь, со всеми на одном языке разговариваешь. Поэтому, понятно, тут проще и легче коммуницировать. Да, получается немного эмоционально разгрузиться за счет этого".

Дмитриеву 21 год, он перешел в московский "Спартак" летом 2024 года, однако сезон-2024/25 провел в самарских "Крыльях Советов". В текущем сезоне игрок провел 19 матчей в разных турнирах за московских клуб, в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами, став лучшим ассистентом команды по итогам первого круга Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе молодежной сборной Дмитриев принял участие в 12 матчах, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.