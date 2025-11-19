Футболист Дмитриев считает, что "Спартак" в каждом городе играет как дома

Полузащитник назвал красно-белых самой народной командой

Редакция сайта ТАСС

© Елизавета Комиссарова/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского клуба "Спартак" из-за большого количества болельщиков даже на выездных играх чувствуют себя как дома. Такое мнение в интервью ТАСС высказал полузащитник команды Игорь Дмитриев.

"Конечно [с первых игр ощутил масштаб клуба]. Это самая народная команда, у которой больше всего болельщиков, - сказал он. - Это я замечал, даже еще играя в других командах. Даже на домашние матчи других клубов приходило как будто больше болельщиков "Спартака", чем своих. В каждом городе болельщиков приходит очень много, поэтому ты как будто домашний матч играешь".

Дмитриеву 21 год, он перешел в "Спартак" летом 2024 года, однако сезон-2024/25 провел в самарских "Крыльях Советов". В текущем сезоне игрок провел 19 матчей в разных турнирах за московский клуб, в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами, став лучшим ассистентом команды по итогам первого круга Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).