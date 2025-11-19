Кириленко: поражения россиянок от сборной Венгрии не должны расстраивать

Российские баскетболистки уступили венгеркам в двух товарищеских матчах

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поражения женской сборной России по баскетболу от команды Венгрии в товарищеских матчах не должны расстраивать - главное, что команда получила опыт игр с сильным соперником. Такое мнение высказал ТАСС президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Сборные России и Венгрии провели товарищеские матчи 16 и 17 ноября. В первой игре российская сборная уступила со счетом 61:70, во второй - 52:53.

"Очень хорошие и полезные спаринги для нашей сборной получились. Венгерки доказали, что не зря входят в двадцатку лучших команд мира. Два проигрыша не должны расстраивать наших девчонок, - сказал Кириленко. - Как говорили они сами, уровень контакта был несколько непривычным. Но на европейских турнирах контакт всегда был очень плотным. Тренерский штаб сборной Венгрии использовал разных игроков в двух матчах, что также было сложно для перестройки нашей сборной. Вторую встречу могли выиграть, но немного не хватило в концовке".

"В любом случае получились классные матчи, девчонки вспомнили, что такое игры с очень крутым соперником. Очень важно, что наши совсем юные игроки получили столь важный опыт. Спасибо венгерской стороне за теплый прием. Уверен, что они получили хороший материал при подготовке к отбору на чемпионат мира", - добавил Кириленко.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают на соревнованиях, которые проводит Евролига.