Фрадков: качества Абрамовой выведут легкую атлетику в РФ на новый уровень

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Такие качества нового главного тренера сборной России Светланы Абрамовой, как профессионализм и принципиальность, помогут вывести российскую легкую атлетику на новый уровень. Такое мнение высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков, комментарий которого предоставлен ТАСС пресс-службой организации.

В среду министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по легкой атлетике.

"ВФЛА рассчитывает, что под началом Светланы Абрамовой тренерский штаб покажет слаженную командную работу. У нее четкая стратегия развития, выстроенная на анализе лучших практик и понимании специфики российского спорта. Светлану уважают в индустрии за профессионализм и принципиальность. А именно такая требовательность нужна сегодня, чтобы вывести легкую атлетику на новый уровень", - сказал Фрадков.

"Также от лица федерации хочу поблагодарить Руслана Мащенко, более двух лет возглавлявшего сборную страны. Его опыт сыграл значительную роль в подготовке спортсменов, поэтому Руслан Михайлович продолжит работу в команде в качестве старшего тренера основного состава по спринту", - добавил он.

Абрамовой 55 лет, она является вице-чемпионкой Игр доброй воли - 1994 в прыжках с шестом, многократной чемпионкой России. Долгое время занимала пост старшего тренера национальной команды. Под ее руководством Сидорова выиграла чемпионат мира 2019 года, серебро Олимпиады 2021 года в Токио, золото ЧЕ-2014, серебро зимних мировых первенств 2014 и 2018 годов.