Митрофанов заявил, что решение проблем в судействе входит в повестку РФС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза отметил, что одним из вариантов достижения задачи является использование искусственного интеллекта

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Устранение проблем в судействе и повышение доверия к нему входят в повестку работы Российского футбольного союза (РФС), одним из вариантов достижения этих задач является использование искусственного интеллекта. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства в футболе.

"Тема, которую поднял президент страны, полностью совпадает с повесткой РФС по цифровизации футбола и работе с проблемами в судействе, - сказал Митрофанов. - Мы видим потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов, что в долгосрочной перспективе сможет повысить доверие к судейству. Конечно, важен баланс: технология должна стать поддержкой, но не заменой человеческого фактора в судействе".

На выставке "Сбера", посвященной искусственному интеллекту, главе государства показали стенд с разработками для честного спорта.