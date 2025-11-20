Ткачев: россиянкам не стоит обольщаться победами на командном ЧМ по шахматам

Россиянки выиграли все пять матчей на групповом этапе и заняли первое место в группе А

Редакция сайта ТАСС

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским шахматисткам не стоит обольщаться крупными победами на групповом этапе командного чемпионата мира в Испании. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

Россиянки выиграли все пять матчей на групповом этапе и заняли первое место в группе А.

Читайте также

Российские шахматистки выиграли все матчи в группе на командном ЧМ

"Задача выхода из группы выполнена, начинается самое интересное. Турнир показывает, что есть интересные команды. Обольщаться крупными победами не стоит - по содержанию, качеству партий все серьезно. Борьба была очень серьезная, на флажках, научились играть все", - отметил Ткачев.

В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной Узбекистана 21 ноября. "Узбекистан привез всех сильнейших, как и мы. Тем интереснее будет смотреть", - сказал исполнительный директор ФШР.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки допущены до турнира в нейтральном статусе.