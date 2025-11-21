Овечкин в матче с "Монреалем" оформил 33-й хет-трик в "регулярках" НХЛ

Форвард "Вашингтона" продлил результативную серию в текущем сезоне до четырех матчей

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Tony Gutierrez

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаля".

Овечкин отличился на 2, 57, 58-й минутах встречи. Также он записал на свой счет результативную передачу в эпизоде со вторым голом "Вашингтона". По итогам игры его признали первой звездой.

Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу "Вашингтона". В составе победителей голы также забили Этен Фрэнк (23, 24), Джейкоб Чикран (35) и Сонни Милано (38, 59). У проигравших отличились Брендан Галлахер (16), Джо Велено (28), Ник Сузуки (36) и Майк Мэтисон (46). Российский форвард "Монреаля" Иван Демидов сделал результативный пас.

Этот хет-трик стал 33-м для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин вышел на четвертое место место по этому показателю, обойдя канадского нападающего Фила Эспозито (32) и сравнявшись с канадским форвардом Бреттом Халлом (33). Впереди капитана "Вашингтона" располагаются канадцы Гретцки (50), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39). Овечкин продлил голевую серию в текущем сезоне до четырех матчей, всего на его счету 10 шайб и 10 голевых передач в 21 игре.

"Монреаль" занимает 4-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 23 очка в 20 матчах. "Вашингтон" располагается на 5-й позиции Столичного дивизиона с 24 очками после 21 игры.

В следующем матче "Монреаль" в ночь на 23 ноября примет "Торонто", "Вашингтон" в этот же день сыграет дома против "Тампы".