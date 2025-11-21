Федорищев: тренер "Крыльев Советов" Адиев настроен выправить ситуацию в клубе

Команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев © Михаил Терещенко/ ТАСС

САМАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Тренер самарских "Крыльев Советов" Магомед Адиев настроен выправить ситуацию в футбольном клубе. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Мы общаемся с главным тренером ["Крыльев Советов"] постоянно. Вижу, как он сам переживает, что не все получается у команды, при этом настроен максимально, чтобы ситуацию выправить, - сказал он. - Знаю, как сильно игроки вовлечены сейчас в то, чтобы добиваться результата. Надеюсь, победы придут. Цель - чтобы в этом сезоне в "Крыльях" сложилась хорошая команда, которая радовала бы своей игрой и результатами болельщиков".

Федорищев добавил, что сам "прикипел к клубу", внимательно следит за выступлениями команды и сильно за нее болеет. "Крылья Советов", по мнению губернатора, переживают "непростой период" - за ярким стартом последовала череда поражений и ничьих. Но матч с "Зенитом" в Самаре 10 ноября, завершившийся счетом 1:1, по мнению Федорищева, "еще раз показал, что "Крылья" способны на многое".

"При построении новой команды - а мы, по сути, ее перестроили, - должен пройти достаточный период, чтобы оценить по-настоящему, сложилась команда или нет. Это мы поймем в конце сезона", - добавил он.

"Крылья Советов" с 14 очками располагаются на 13-й позиции турнирной таблицы Мир - Российской премьер-лиги.

