Степашин назвал условие утверждения Гусева главным тренером "Динамо"

17 ноября было объявлено об уходе с поста главного тренера "Динамо" Валерия Карпина

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Член совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин пообещал оставить Ролана Гусева на посту главного тренера команды, если под его руководством она выиграет оставшиеся четыре официальных матча в 2025 году. Комментарий Степашина приводит пресс-служба бело-голубых.

"Я бы хотел, чтобы вы поддержали Гусева и его команду. Если мы выиграем четыре матча, даю слово офицера - будем работать вместе. Вспомните, что вы футболисты, что вы мужики. И у нас на футбольном поле нет национальностей - мы "Динамо", это самое главное", - сказал Степашин.

Гусеву 48 лет, он работает в тренерском штабе "Динамо" с июня 2023 года. В качестве футболиста Гусев выступал за московские "Динамо", ЦСКА, украинские "Днепр" и "Арсенал". В составе ЦСКА он трижды стал чемпионом России, четыре раз побеждал в кубке и дважды - в суперкубке страны. В сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

"Динамо" после 15 туров набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). В 2025 году в чемпионате бело-голубым осталось провести встречи с махачкалинским "Динамо" (23 ноября), грозненским "Ахматом" (30 ноября) и московским "Спартаком" (6 декабря). В Фонбет - Кубке России динамовцы сыграют с петербургским "Зенитом" в ответном матче 1/4 финала "пути РПЛ" (27 ноября).