Результаты сборной - приоритет. Карпин покинул московское "Динамо"

Он возглавлял команду с лета 2025 года

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Валерий Карпин в понедельник объявил о своем уходе с поста главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", сконцентрировавшись на работе в сборной России. Это решение стало неожиданностью для многих, так как в клубе ему было оказано полное доверие.

Заявление Карпина опубликовала пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). "Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам "Динамо". Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов", - отметил Карпин.

Читайте также

Карпин заявил, что решение об уходе из "Динамо" было непростым

Cпециалист рассказал, что решил полностью сосредоточиться на работе в сборной России. По словам Карпина, это решение было взвешенным и продуманным. Главный тренер подчеркнул, что для него приоритетом остаются результаты национальной команды, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. По его словам, для достижения этих целей всем предстоит большая работа.

В комментарии, приведенном пресс-службой "Динамо", Карпин отметил, что изначально сборная России была для него основным местом работы. "Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача, - сказал Карпин. - Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить "Динамо" и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков - и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убежден, что "Динамо" обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него все для этого есть".

Реакция РФС и "Динамо"

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев поблагодарил Карпина за работу в клубе. Он отметил, что специалист искренне переживал за результаты команды. "Хотелось бы поблагодарить Валерия Георгиевича Карпина за работу, за самоотдачу - он искренне радел за "Динамо" и результаты команды. Давайте вместе пожелаем удачи исполняющему обязанности главного тренера и окажем штабу и футболистам максимальную поддержку, - сказал Ивлев, комментарий которого приводит пресс-служба бело-голубых.

"Мы понимаем, что в последнее время чувствует каждый из вас - результаты в первой части сезона никого не оставляют равнодушными. Поверьте, все в клубе переживают не меньше, чем вы, преданные фанаты, которые всем сердцем с командой. Безразличия в "Динамо" нет и быть не может, все упорно работают для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему - и чтобы рано или поздно сбылась наша общая мечта", - добавил Ивлев.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал решение Карпина сконцентрироваться на сборной России правильным. "Уверен, что его полный фокус на национальной сборной - правильное решение Валерия Георгиевича, - сказал Митрофанов, комментарий которого приводит пресс-служба РФС. - У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи, наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков".

"Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности", - добавил Митрофанов.

Гнетущая обстановка

Карпин возглавил "Динамо" в июне этого года, подписав трехлетний контракт с бело-голубыми. Руководство бело-голубых после назначения сразу обозначило задачу выиграть трофей. Карпину для достижения цели старались помочь трансферами: в клуб перешли защитники Бахтиёр Зайнутдинов и Максим Осипенко, полузащитники Антон Миранчук и Рубенс, а также нападающий Иван Сергеев. Это не помогло, "Динамо" проводит чемпионат не так хорошо, как в клубе хотели бы.

Читайте также

Карпин пообещал, что "Динамо" не вылетит в Первую лигу

После первой половины сезона "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 16 очков. После заключительной игры с тольяттиинским "Акроном" (1:2) у Карпина спросили, может ли он пообещать, что клуб не вылетит в Первую лигу. Он ответил, что с таким составом "Динамо" точно не покинет РПЛ. В кубке страны результаты команды были получше: бело-голубые вышли в 1/4 финала плей-офф "пути РПЛ", где в первом матче на выезде обыграли петербургский "Зенит" (3:1).

Неудовлетворительными результатами и игрой команды в чемпионате были недовольны как известные болельщики бело-голубых, так и простые поклонники футбола. В какой-то момент Карпин прочувствовал давление общественности, его поведение во время матчей стало еще более эмоциональным.

При этом после неудачных матчей команды генеральный директор клуба Павел Пивоваров не раз заявлял, что у Карпина большой кредит доверия. Впрочем, во время работы Карпина в "Динамо" сменился председатель совета директоров, Дмитрия Гафина сменил Александр Ивлев. А сегодня Карпин решил уйти из "Динамо" сам.

По ходу сезона у команды возникали кадровые проблемы, связанные с травмами футболистов. Не сразу был готов играть основной форвард Константин Тюкавин, в лазарете до сих пор находятся полузащитники Луис Чавес и Артур Гомес. Также получали повреждения Зайнутдинов, Данил Глебов, Денис Макаров.

Что дальше

Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" назначен Ролан Гусев. 48-летний специалист работает в тренерском штабе бело-голубых с июня 2023 года. Именно Гусев был исполняющим обязанности главного тренера после ухода чеха Марцела Лички в конце прошлого сезона. Под руководством Гусева команда одержала три победы и потерпела одно поражение в РПЛ.

У "Динамо" до конца сезона осталось четыре матча до зимней паузы. 27 ноября бело-голубые на своем поле встретятся с "Зенитом" в ответном матче Кубка России. В РПЛ команда сыграет с махачкалинским "Динамо", грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком".

Карпину 56 лет, он работал в "Ростове" с 2017 года. В августе 2021 года он покинул клуб из-за работы на аналогичной должности в сборной России, но в марте 2022 года вернулся к работе в "Ростове", решив совмещать посты. Ранее он тренировал армавирское "Торпедо", московский "Спартак" и испанскую "Мальорку".