У футболиста "Акрона" Савичева подозрение на перелом пальцев

Игрок получил повреждение в игре с "Сочи"

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Акрона" Константин Савичев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Футболист тольяттинского "Акрона" Константин Савичев имеет подозрение на перелом пальцев ноги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Савичев был заменен в перерыве матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи". Встреча завершилась победой "Акрона" со счетом 3:2.

"У Константина Савичева подозрение на перелом пальцев ноги. Он отправился на обследование сразу после игры с "Сочи", - сообщили в пресс-службе "Акрона".

Савичеву 31 год. В текущем сезоне РПЛ он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.