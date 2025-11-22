В "Акроне" подтвердили перелом пальца ноги у футболиста Савичева

После завершения игры против "Сочи" (3:2) в "Акроне" сообщили, что у Савичева подозрение на перелом пальцев

Защитник "Акрона" Константин Савичев © Степан Ноздрев/ ТАСС

САМАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Капитан тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Константин Савичев получил перелом фаланги пальца стопы в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". Об этом сообщила пресс-служба команды.

После завершения игры против "Сочи" (3:2), которая прошла 21 ноября, в пресс-службе "Акрона" сообщили ТАСС, что у Савичева подозрение на перелом пальцев. Футболист был заменен после первого тайма. Из-за повреждения защитник пропустит оставшиеся матчи "Акрона" в 2025 году.

Савичеву 31 год. В текущем сезоне РПЛ он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями. За "Акрон" защитник выступает с лета 2021 года.

"Акрон" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 21 очков 16 турах. До конца 2025 года команда проведет домашнюю игру против "Пари Нижний Новгород" (29 ноября) и гостевую встречу с петербургским "Зенитом" (6 декабря).