Хэмилтон прокомментировал последнее место в квалификации в Лас-Вегасе

Британец стал 20-м

Льюис Хэмилтон © Clive Mason/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Дебютный сезон в "Феррари" является самым сложным в карьере для семикратного победителя чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" британца Льюиса Хэмилтона. Комментарий гонщика приводит портал Racingnews365.

В субботу Хэмилтон занял последнее, 20-е место в квалификации на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. За предыдущий 21 этап нынешнего сезона гонщик ни разу не оказался в тройке лучших по итогам гонки.

"В третьей практике машина вела себя отлично, и я был очень, очень рад, что у нас наконец-то выдался хороший день, - сказал Хэмилтон. - Очевидно, это, ужасно и неприятно [быть последним]. Но все, что я могу сделать, - это просто смириться и попытаться вернуться завтра. Мне казалось, что мы были самыми быстрыми, а потом ты занимаешь 20-е место в квалификации. Этот сезон определенно самый сложный".

Хэмилтону 40 лет. С 2007 по 2013 год он выступал за "Макларен", в составе которого стал чемпионом мира в 2008 году. С "Мерседесом" спортсмен выиграл чемпионат мира в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. По числу титулов Хэмилтон делит рекорд с немцем Михаэлем Шухмахером. По итогам прошлого сезона британский пилот занял седьмое место в общем зачете. Он является рекордсменом "Формулы-1" по выигранным гонкам, поулам и подиумам.