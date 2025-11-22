Родионенко: победа гимнаста Духно на юниорском ЧМ была ожидаемой

Россиянин Арсений Духно стал победителем в личном многоборье

Редакция сайта ТАСС

Арсений Духно © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Победа россиянина Арсения Духно в финале личного многоборья юниорского чемпионата мира по спортивной гимнастике была ожидаемой для тренерского штаба сборной России. Об этом ТАСС сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

Читайте также

Российский гимнаст Духно выиграл многоборье на ЧМ среди юниоров

Духно набрал 82,031 балла. Второе место занял японец Нао Одзима (81,799), третье - китаец Ланьбинь Ян (81,099). Юниорский чемпионат мира проходит в Маниле.

"Победа Арсения была для нас ожидаемой, но мы знали, что будет борьба, хотя в большинстве видов он превосходит остальных по сложности программ, - рассказала Родионенко. - Духно противостояли очень сильные соперники из Китая, Японии, США. Но наш парень был готов бороться с ними, хотя раньше никогда вместе с ними не выступал".

"Позавчера после победы в квалификации Духно был расстроен, так как допустил ошибки на брусьях и перекладине. Но сегодня он показал себя молодцом несмотря на то, что на перекладине у него порвалась накладка на руке и он сорвался. Но перед этим он создал себе такой отрыв перед соперниками, что даже после падения остался на первом месте. Большим плюсом этого безусловно талантливого гимнаста являются отличные бойцовские качества, он умеет настраиваться на борьбу, а это дорогого стоит", - считает собеседница ТАСС.

Духно является единственным российским гимнастом, приехавшим на мужские соревнования. На ЧМ он выступит также в финалах в вольных упражнениях и опорном прыжке, где отобрался с первого места, на коне (с третьего места) и кольцах (с четвертого). Финалы в отдельных видах пройдут с 23 по 24 ноября.

"Арсений со следующего года будет выступать на взрослом уровне. Он готов уже сейчас соревноваться с более старшими гимнастами, что доказал недавний чемпионат России, где Духно выступал вне конкурса и набрал в многоборье больше баллов, чем победитель Даниел Маринов. С приходом Духно наша мужская команда серьезно усилится, а у него самого, если он будет и дальше отдавать себя на тренировках, будут очень хорошие олимпийские перспективы", - заключила Родионенко.