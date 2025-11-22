ТАСС: бывшему футболисту сборной России Алдонину диагностировали рак желудка

Евгений Алдонин © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бывшему капитану московского ЦСКА и сборной России по футболу Евгению Алдонину диагностировали рак желудка. Об этом ТАСС сообщил источник.

В субботу Российская премьер-лига сообщила о тяжелом заболевании Алдонина. Организация начала сбор средств для помощи семье игрока.

"Ему сделали операцию в Германии, у него рак желудка", - сказал собеседник агентства.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза - суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.

До перехода в ЦСКА Алдонин защищал цвета волгоградского "Ротора", после ухода из армейского клуба играл за саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и красногорский "Зоркий". За сборную России он провел 29 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В ее составе принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.