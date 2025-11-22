Романов высказался о своем будущем в "Спартаке"

В первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера красно-белые победили ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Вадим Романов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов пока не думает о том, может ли он остаться во главе команды на постоянной основе. Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" в первом матче под руководством Романова одержал победу над столичным ЦСКА в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

"Мы идем шаг за шагом, от игры к игре. Что касается таких разговоров, то это внутренняя кухня", - сказал Романов.

"Мы кое-что поменяли в процессе, теоретических занятий было больше обычного. Главное, удалось донести до футболистов то, что хотели видеть. Немного нервозно играли в первом тайме. Благодарен игрокам за тот футбол, что они показали. Надо было перенести игру на чужую половину поля, так как мы играем дома", - добавил он.

В следующем матче РПЛ "Спартак" 29 ноября на выезде сыграет с калининградской "Балтикой". 26 ноября в ответном матче 1/4 финала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России красно-белые в гостях встретятся с московским "Локомотивом".