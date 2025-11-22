Челестини взял на себя вину за пропущенный гол от "Спартака"

ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:1, пропустив гол с углового

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Спартака" Фабио Челестини © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини считает, что это он виноват в ситуации с пропущенным голом в матче со столичным "Спартаком". Такое мнение он высказал журналистам.

ЦСКА проиграл "Спартаку" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 0:1. Гол армейцы пропустили после подачи углового.

"Этот гол мой, потому что ответственность в этой ситуации на тренере. Гол нас очень сильно надломил", - сказал Челестини.

"Обе команды играли очень дисциплинированно, с огромной интенсивностью, результат решали детали: угловой, пенальти и так далее. И в этих деталях "Спартак" выиграл. Но я не могу упрекнуть ребят ни в чем. Мы все себя отдали в этом матче", - добавил он.

В первом тайме был вынужденно заменен защитник ЦСКА Данил Круговой. "Он получил удар, но диагноз мы еще не знаем. Завтра посмотрим, но, возможно, там ничего серьезного", - пояснил Челестини.