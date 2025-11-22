Некрасов: судейство в матче "Спартака" и ЦСКА выглядело необъективным

"Спартак" одержал победу со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

Арбитр Сергей Карасев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Судейство в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и ЦСКА выглядело необъективным. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор красно-белых Сергей Некрасов.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0.

"Заслуженная победа. Судейство? Как болельщику - оно выглядело необъективным, нужно пересмотреть. Главное, что оно не повлияло на результат", - сказал Некрасов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Спартак" набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.