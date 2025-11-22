Некрасов: судейство в матче "Спартака" и ЦСКА выглядело необъективным
Редакция сайта ТАСС
16:56
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Судейство в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и ЦСКА выглядело необъективным. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор красно-белых Сергей Некрасов.
Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0.
"Заслуженная победа. Судейство? Как болельщику - оно выглядело необъективным, нужно пересмотреть. Главное, что оно не повлияло на результат", - сказал Некрасов, отвечая на вопрос ТАСС.
"Спартак" набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.