Бабаев считает, что матч ЦСКА со "Спартаком" получился незрелищным

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака"

Редакция сайта ТАСС

© Роман Шлуинский/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Матч 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Спартаком" получился незрелищным из-за большого количества борьбы и отсутствия ударов в створ. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В субботу ЦСКА в гостях уступил "Спартаку" со счетом 0:1.

"Матч не самый зрелищный, особенно если посмотреть на статистику. По одному удару в створ ворот - не то, что ждут от дерби. Но, с другой стороны, было много борьбы, отсюда, понятно, вопросы по судейским трактовкам. Но я бы не стал заострять внимание на этом. Посмотрим эпизоды, тогда можно будет сказать конкретно", - сказал Бабаев.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. "Спартак" идет 6-м, набрав 28 очков.