Непомнящий оценил шансы шахматиста Есипенко на Кубке мира

Россиянин белыми фигурами сыграл вничью с Вэем И во второй партии полуфинала, 23 ноября соперники определят сильнейшего на тай-брейке в быстрые шахматы

Редакция сайта ТАСС

Андрей Есипенко © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Китаец Вэй И является небольшим фаворитом на тай-брейке полуфинала Кубка мира по шахматам с россиянином Андреем Есипенко. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Ян Непомнящий.

В субботу Есипенко белыми фигурами сыграл вничью с Вэем И во второй партии полуфинала. 23 ноября соперники определят сильнейшего на тай-брейке в быстрые шахматы. В другом полуфинале узбекистанские шахматисты Нодирбек Якуббоев и Жавохир Синдаров также завершили обе партии вничью.

Читайте также

Шахматист Есипенко поборется за выход в финал Кубка мира на тай-брейке

"Не знаю, у него вроде во второй партии было получше. Шансы большие, конечно, когда ты играешь в полуфинале. Я думаю, что на тай-брейке Вэй И легкий фаворит, - сказал Непомнящий. - Во втором матче, если потребуется, за третье место, я думаю, что Андрей будет фаворитом против одного из шахматистов из Узбекистана. Но там такая стадия, особенно матч за третье место - большая ответственность. Могут сыграть нервы у любого спортсмена. Так что желаю Андрею больших успехов. Но если придется играть матч за третье место, то это такая монетка. Три недели тяжелой игры, получается такая борьба за выживание".

Кубок мира завершится 26 ноября. Победителем прошлого турнира, который состоялся в 2023 году, стал норвежец Магнус Карлсен, он не принимал участия в нынешнем розыгрыше. Три лучших спортсмена по итогам соревнования отберутся на турнир претендентов.