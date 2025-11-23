Музыка Чайковского звучала в честь победы российской гимнастки Каюмовой на ЧМ

Она победила на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике в финале упражнений на брусьях

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Отрывок из Первого концерта Чайковского прозвучал в воскресенье в честь победы российской гимнастки Миланы Каюмовой на юниорском чемпионате мира в Маниле в финале упражнений на брусьях. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Дмитрий Андреев.

Каюмова набрала 13,933 балла. Второе место заняла Луция Пилярова из Словакии (13,800 балла). Третьей стала Кэролайн Моро из США (13,333).

"Отрывок из произведения нашего великого композитора Петра Чайковского прозвучал сегодня в честь победы Миланы Каюмовой, - рассказал Андреев. - Эта музыка играла вчера после финала в мужском многоборье, в котором победу одержал наш Арсений Духно".

Международная федерация гимнастики (FIG) ранее выбрала отрывок из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского для музыкального сопровождения российских спортсменов на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил месяц назад в Джакарте.

Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского звучал в честь побед российских спортсменов на Олимпиадах в Токио и Пекине, а также на чемпионатах мира по некоторым видам спорта после того, как в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд наложил санкции на российский спорт.

Юниорский чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 24 ноября.