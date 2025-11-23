РПЛ совместно со "Спартаком" проводит разбирательство инцидента с дракой

Несколько фанатов красно-белых избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона "Лукойл-Арена"

Болельщики "Спартака" © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с московским "Спартаком" проводит расследования обстоятельств драки после матча 16-го тура Мир-РПЛ со столичным ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

В субботу "Спартак" дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, несколько фанатов "Спартака" избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона "Лукойл-Арена".

"Российская премьер-лига совместно с футбольным клубом "Спартак" с использованием современных систем безопасности стадиона "Лукойл-Арена" разбираются во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, включая последовательность событий, предшествовавших конфликту между некоторыми болельщиками, и причины его возникновения, - сообщили в пресс-службе. - Российская премьер-лига вместе с клубом готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех участников происшествия для последующего принятия мер правового реагирования. Мы считаем недопустимыми любые проявления насилия на стадионах и призываем болельщиков к уважительному отношению друг к другу. Стадион должен быть территорией развлечения и безопасного отдыха".

В "Спартаке" сообщили журналистам, что оказывают содействие следствию.