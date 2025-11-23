Гуменник рассказал, что видел улыбки на лицах судей после проката на Гран-при

В произвольной программе фигурист исполнил пять четверных прыжков

Редакция сайта ТАСС

Петр Гуменник © Софья Сандурская/ ТАСС

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Судьи улыбались после проката фигуриста Петра Гуменника на этапе Гран-при России в Омске, в время которого спортсмен исполнил пять четверных прыжков. Об этом Гуменник рассказал журналистам.

Гуменник победил, набрав по сумме короткой и произвольной программ 311,12 балла.

"Сам доволен своим прокатом, рад, что все получилось. Рад, что поддержали зрители, я видел, как после проката все были рады за меня, на лицах судей видел улыбки. Я сегодня доволен. Иногда для полного счастья не хватает одной детали, которую не хватает исправить, и уже все идет по-другому и смотрится лучше. Мне, возможно, даже наоборот, помогают старты, которые идут подряд. Результат получается хороший. Придется перед Олимпиадой на водокачке выступить? Да, можно такую стратегию рассмотреть", - сказал Гуменник.

"Я старался найти баланс, чтобы быть свежим, но и не делать ошибок. Отдохнуть тоже нужно было, это правильно. Как отмечать победу буду? Полечу куда-нибудь праздновать, в Петербург, может, еще куда-нибудь", - добавил фигурист.

В сентябре Гуменник отобрался на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в феврале в Италии.