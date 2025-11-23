Мишина и Галлямов остались недовольны выступлением на этапах Гран-при

Фигуристы на соревнованиях в Казани и Омске дважды стали вторыми

Анастасия Мишина и Александр Галлямов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. У фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, выступающих в спортивных парах, остались не очень хорошие эмоции после этапа Гран-при России в Омске. Об этом они рассказали журналистам.

Мишина и Галлямов стали вторыми, набрав по сумме короткой и произвольной программ 210,99 балла. Пара также выступала на этапе в Казани 8-9 ноября, где тоже заняла второе место

"Эмоции не очень хорошие, к сожалению, оба этапа у нас получились не очень, впереди чемпионат России, будем готовиться к нему, - отметила Мишина. - Конечно, план работы нельзя обсудить за минуту после проката. Он примерно всегда одинаковый - большое количество прокатов и отработка элементов".

"По физическому состоянию все отлично, мы хорошо катали программу, особенно третья часть была на хорошей скорости, хорошо себя чувствовали, с физикой никаких проблем не было. Травма не беспокоила? Нет. Мы давно закрыли эту тему", - добавил Галлямов.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.