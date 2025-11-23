Костин назвал неплохим уровень баскетбола в Единой лиге ВТБ

В воскресенье баскетболисты московского ЦСКА победили петербургский "Зенит" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава ВТБ Андрей Костин считает уровень баскетбола в Единой лиге ВТБ неплохим. Об этом он заявил ТАСС.

В воскресенье баскетболисты московского ЦСКА победили петербургский "Зенит" со счетом 93:88 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

"Баскетбол [получился] очень хороший. Мы (ВТБ - прим. ТАСС) - лига, и можно ни за кого не болеть. Я ни за кого не болею, и нервничать не надо, но уровень баскетбола у нас, по-моему, неплохой. Я, правда, несколько раз был на баскетболе в Америке, Канаде - там шоу поярче. Но тут тоже интересно, сегодня такая интрига была", - сказал Костин.

ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. "Зенит" располагается на 4-й строчке.