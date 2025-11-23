Тарасова рассказала, что преклоняется перед Гуменником и его тренером

Фигурист стал победителем этапа Гран-при в Омске, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова преклоняется перед фигуристом Петром Гуменником и его тренером Вероникой Дайнеко, которые решают невыполнимые задачи. Об этом она рассказала ТАСС по итогам заключительного этапа российской серии Гран-при в Омске.

Гуменник выиграл заключительный этап серии, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков.

"Я просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером - ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их. Он следует своему слову и держит его. Высокий, красивый, тренированный. Прямо любимый", - сказала Тарасова.

Не избежали ошибок Евгений Семененко и Владислав Дикиджи, серебряный и бронзовый призеры этапа в Омске.

"Семененко, похоже, почти восстановился, и это радует перед чемпионатом России. Жалко, что Дикиджи делал ошибки. Я, конечно, люблю, да и все любят, когда он катается безошибочно. Замечательный одиночник, но ему предстоит пройти все стадии мужского одиночного катания. Я тоже его очень люблю. У них прекрасный контакт с тренером, на них можно надеяться, я уверена в этом. А опыт обязательно придет".