Тарасова считает, что молодые танцоры в Омске показали интересную борьбу

По мнению заслуженного тренера СССР, любой дуэт из первой четверки мог претендовать на лидерство

Редакция сайта ТАСС

Татьяна Тарасова © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Каждый из первой четверки танцевальных дуэтов на этапе российского Гран-при по фигурному катанию в Омске мог оказаться на первой ступени пьедестала. Таким мнением с ТАСС поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Победителями заключительного этапа стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко, второе место заняли Елизавета Шичина и Павел Дрозд, третье - Анна Щербакова и Егор Гончаров, четвертое - Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин.

"В танцах у нас новые имена, молодые спортсмены. Они определяются, кто будет первым, вторым, третьим. У каждого из первой четверки есть возможность быть первым. Пусть теперь думают, как. Они все в начале пути, они в борьбе, и это очень интересно. Посмотрим, что из этого получится. Живем до чемпионата России и там опять встречаемся", - сказала Тарасова.