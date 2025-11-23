Смагин назвал великолепной победу российских шахматисток на ЧМ

В финале россиянки обыграли сборную Азербайджана

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские шахматистки показали великолепную игру на командном чемпионате мира и одержали закономерную победу. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

В воскресенье россиянки обыграли сборную Азербайджана в финале соревнований.

"То, что выиграли, - это закономерность, а не стечение обстоятельств. Мы выиграли все матчи, нигде хуже не были. Великолепно проявила себя Полина Шувалова, которая просто разорвала своих соперниц. Очень важно, что никто не провалился", - сказал Смагин.

"У нас очень сильная команда, и я думаю, что таким составом мы будем играть следующие несколько лет на крупнейших соревнованиях. После долгого перерыва золото - это суперрезультат. Наша задача была показать, что в женских шахматах мы остаемся лидерами, и мы с ней справились", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира проходил в Испании. Российские шахматистки выступали в нейтральном статусе.