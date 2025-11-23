Галактионов считает, что в "Локомотиве" справились с потерей Баринова

Капитан команды пропускал матч чемпионата России с "Краснодаром" из-за дисквалификации

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" сумели свести к минимуму потерю капитана команды Дмитрия Баринова в матче с "Краснодаром". Такое мнение журналистам высказал главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.

"Локомотив" сыграл вничью с действующим чемпионом России "Краснодаром" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (1:1). Баринов пропускал игру из-за дисквалификации.

"Для любой команды отсутствие одного-двух важных людей - это потеря. Но сильная сторона команды - это минимизация таких рисков за счет командной работы. И сегодня кажется, что ребята действовали очень сплоченно, организованно, дисциплинированно в организации обороны и атаки, были очень хорошие переходы, которые могли привести к взятию ворот", - сказал Галактионов.

"Мы поблагодарили ребят за футбол, он был динамичным, скоростным, с моментами. Поняли, что уровень подготовленности, желание ребят, стремление завершить игру в атаке вдохновляет команду на будущие победы. Вышедшие на замену усилили игру, травмированные возвращаются, мы двигаемся дальше", - добавил наставник "Локомотива".

Галактионов ответил на вопрос, будет ли премирован мексиканский защитник Сесар Монтес, выбивший мяч из пустых ворот после удара соперника во втором тайме. "Это работа каждого игрока - дорабатывать, добегать до своей позиции. Он сделал это великолепно, это показывает, что он игрок высокой квалификации", - отметил тренер.

В следующем туре "Локомотив" на выезде 30 ноября сыграет с "Ростовом". До этого железнодорожники 26 ноября примут в ответной игре 1/4 финала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России столичный "Спартак".