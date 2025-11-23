Капелло рассказал, что Симонян навсегда запомнится ему другом

Симонян умер в воскресенье в возрасте 99 лет

Фабио Капелло и Никита Симонян, 2012 год © Сергей Карпов/ ТАСС

ТАСС, 24 ноября. Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло отметил, что Никита Симонян навсегда запомнится ему другом и очень хорошим человеком. Об этом Капелло заявил "Спорт-Экспрессу".

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Симонян умер на 100-м году жизни. Симонян был вице-президентом Российского футбольного союза (РФС). Капелло тренировал сборную России с 2012 по 2015 год. Симонян в момент подписания и расторжения контракта с итальянцем был исполняющим обязанности главы РФС.

"Для меня Никита Павлович Симонян навсегда запомнится другом и очень хорошим человеком. Недавно я ему звонил по видеосвязи и поздравлял с 99-летием, а сегодня я узнаю о его смерти. Мне очень грустно. Соболезнования семье и близким Симоняна", - сказал Капелло.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973).