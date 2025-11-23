Титов считает, что величину личности Симоняна еще предстоит всем понять

Симонян умер в воскресенье в возрасте 99 лет

Редакция сайта ТАСС

Егор Титов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Величину личности олимпийского чемпиона по футболу Никиты Симоняна еще предстоит понять. Такое мнение ТАСС высказал шестикратный чемпион России Егор Титов.

В воскресенье стало известно о том, что Симонян скончался в возрасте 99 лет.

"Величина, мы будем ее анализировать, понимать, - сказал Титов. - Истинный спартаковец, о котором будем помнить. Сегодня и не одну неделю и месяц будет обсуждаться, что ушел наш великий спартаковец Никита Павлович Симонян. Для меня это личная трагедия".

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973).