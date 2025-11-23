Алаев: значимость Симоняна для футбола невозможно описать

Симонян умер в воскресенье в возрасте 99 лет

Александр Алаев и Никита Симонян © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Никита Симонян был символом связи множества поколений, а его значимость для футбола невозможно описать. Об этом заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Симонян умер на 100-м году жизни. Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза кубок страны в составе московского "Спартака". Он является лучшим бомбардиром в истории клуба (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в финальных стадиях чемпионатов мира.

"Уход Никиты Павловича Симоняна - огромная утрата для всего российского футбола. Его значимость для нашей игры невозможно описать одним статусом, парой слов. Он не просто лучший бомбардир в истории "Спартака", не просто чемпион СССР и как игрок, и как тренер, не просто олимпийский чемпион 1956 года. Симонян - это человек-явление, символ связи множества поколений", - отметил Алаев.

"Никита Павлович был героем нашего футбола - кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху. Никита Павлович уникален: он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий, ведь он до последнего дня жизни занимал пост первого вице-президента РФС. Мне повезло работать с Никитой Павловичем и видеть его неиссякаемый энтузиазм. Он всегда приезжал в Дом футбола на Таганке с улыбкой и поражал сотрудников всех возрастов задором, глубиной мысли, интересом к делу", - добавил глава РПЛ.

Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973).