Ближайшие матчи РПЛ и Кубка РФ начнутся с минуты молчания в память о Симоняне

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Предстоящие матчи Фонбет - Кубка России по футболу и Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут посвящены памяти олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий Российского футбольного союза (РФС).

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

"Все ближайшие матчи кубка, РПЛ и Футбольной национальной лиги будут посвящены памяти Никиты Симоняна. Игры начнутся с минуты молчания", - говорится в сообщении.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973). Симонян занимал должность первого вице-президента РФС с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.