Статья

Легендарный футболист "Спартака" и олимпийский чемпион: умер Никита Симонян

Ему было 99 лет





Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР и четырехкратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Никита Симонян скончался в воскресенье в возрасте 99 лет. Как рассказал председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян, в четверг Симонян плохо себя почувствовал, его госпитализировали в больницу, и там его не стало.

Симонян родился в 1926 году в городе Армавир, туда его родители бежали из-за турецкого геноцида армян. Когда ему было 4 года, его семья переехала в Сухуми, где Симонян попал в первую футбольную школу "Динамо". Как признавался Симонян в интервью ТАСС, поначалу никаких секций не было, только спустя время вместе с ребятами они начали заниматься на поле примерно в 12 километрах от дома. Симоняна заметил на этом поле полузащитник местного "Динамо" Шота Ломинадзе, который пригласил его в организованную футбольную школу.

"В школу, помимо меня, взяли еще нескольких моих друзей. У нас была очень сильная команда: мы стали чемпионами Абхазии среди юношей, в дальнейшем многие футболисты стали профессиональными игроками. Кстати, меня в нашей команде ребята сами избрали капитаном", - вспоминал Симонян на 95-летний юбилей.

Отец Симоняна был сапожником, он не поддерживал увлечение сына футболом. Это было связано с тем, что в те времена не было нормального инвентаря. Симонян постоянно рвал свои ботинки из-за игры в футбол, поэтому отец часто злился. По словам Симоняна, его отец часто спрашивал, когда он бросит эту "хулиганскую игру". Сам Симонян со слезами на глазах воспринимал эти слова, но его успокаивала мама.

Великая Отечественная война началась, когда Симоняну было 14 лет. Во время одной из бомбежек его отец получил тяжелые ранения. Трудная жизненная ситуация не отбила у Симоняна желание играть в футбол. Он вместе с другими мальчишками продолжал заниматься спортом, несмотря на военное положение в регионе. Также Симонян отмечал, что в 1944 и 1945 годах в Сухуми приезжали профсоюзные команды, среди них были ленинградское и московское "Динамо", ЦДКА.

Переезд в Москву и новый вызов

В 16 лет Симонян переехал в Москву, в столицу его пригласили тренеры Владимир Горохов и Абрам Дангулов. Это случилось после игры "Крыльев Советов" с сухумским "Динамо", в нем Симонян отметился голом. Отец снова был против, он не хотел отпускать сына. Поэтому помогать пришел Дангулов. В 1948 году "Крылья Советов", которые являлись профсоюзной командой, распались из-за проблем с финансированием. Симоняну предложили перейти в другой московский клуб - "Торпедо", однако он вслед за своими тренерами Дангуловым и Гороховым выбрал "Спартак".

"Меня отвели в кабинет директора Ивана Алексеевича Лихачева, который стал мне говорить: "Да за кого ты собираешься играть - за тряпичников ("Спартак" принадлежал Промкооперации, в которую входили рынки - прим. ТАСС)? Надо играть за индустрию!" Но я ответил ему: "Иван Алексеевич, я все-таки хочу перейти в "Спартак". Он отпустил меня, но добавил, что обратно в "Торпедо" меня никогда не возьмут, даже если я стану лучшим игроком", - вспоминал Симонян.

Симонян выступал за "Спартак" с 1949 по 1959 год. За это время он навсегда вписал свое имя в историю красно-белых, став лучшим бомбардиром клуба с 160 голами - этот рекорд не побит до сих пор. Нападающий в составе команды четыре раза выиграл чемпионат СССР, а также дважды завоевал кубок страны. В 1949, 1950, 1953 годах стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

В "Спартаке" он застал всех легендарных футболистов того времени. Но лучшим напарником он называл Николая Дементьева. "Вообще всех могу назвать - Сергей Сальников, Игорь Нетто, Анатолий Ильин, Алексей Парамонов, Анатолий Исаев. Вся команда играла отлично, не было никакой жадности, - вспоминал Симонян в интервью ТАСС. - Но я считаю, что знаменитый стиль "Спартака", качество своевременного паса - это все Дементьев. Он был удивительный человек и игрок, всегда действовавший в интересах команды".

Встреча со Сталиным

Безусловно, высококлассную игру Симоняна не могли не замечать. Уже в 1951 году его приглашали в футбольную команду ВВС, ее тогда курировал сын Иосифа Сталина Василий. Во время одного из отпусков в Кисловодске за Симоняном прислали адъютанта Сталина, который тогда был командующим Военно-воздушными силами Московского военного округа. Симонян заявлял, что не может представить уход из "Спартака".

Но однажды, как признавался Симонян, переход все-таки мог произойти. "В общем, напоили они меня, - вспоминал он. - По пьяному делу я согласился поехать в Москву к Сталину. "Я поклялся прахом своей матери, что ты будешь играть в моей команде", - начал он разговор со мной. Я не понимал до конца, что может последовать за моим отказом, насколько он могущественный человек и как он мог со мной расправиться, но знал четко другое: я не уйду из "Спартака". Поэтому я ответил ему, что хочу остаться в команде, аргументировав это тем, что я состоялся в этом клубе как игрок и что меня все устраивает в команде".

Никита Симонян, 1958 год © Л. Беляев и Л. Доренский / Фотохроника ТАСС

Именно своей честностью Симонян подкупил сына Сталина: "И он мне ответил: "Ты сказал мне в глаза правду, за это я тебя уважаю. Иди и играй за свой "Спартак", но знай, что в любое время ты можешь ко мне обратиться, и я приму тебя с распростертыми объятиями. Спасибо за правду".

Симоняну дали бесплатные обратные билеты до Кисловодска, чтобы он продолжил отпуск. Он вспоминал, что на отдыхе про его отсутствие спросил Нетто. А Симонян в шутку сказал, что теперь является лейтенантом Советской Армии. "Ну он в ответ тоже пошутил: "Ну ладно, ладно... Вот набьют тебе морду болельщики "Спартака" - и правильно сделают", - вспоминал Симонян.

Сборная и завершение карьеры

В сборную СССР Симонян попал в 1954 году. Он провел за национальную команду не так много матчей - 20. Но вместе со сборной стал олимпийским чемпионом 1956 года. Всего на его счету 10 мячей за советскую сборную, в том числе первый в ее истории гол в финальных стадиях чемпионатов мира, забитый на турнире 1958 года в ворота англичан.

"У меня было много титулов и как у игрока, и как у тренера, но Олимпийские игры - это совсем другое. Но есть у меня еще три общественные награды, которые я считаю для себя выше всех: это олимпийский орден, орден ФИФА и орден УЕФА. Получив их, я понимаю, что прожил свою жизнь не зря!" - вспоминал Симонян.

Симонян завершил карьеру футболиста в 33 года. Он признавался, что хотел уйти на пике, чтобы ему никто не указывал на дверь.

Несмотря на довольно юный возраст для тренера, в 1960 году Симонян возглавил "Спартак". Это случилось с подачи одного из основателей "Спартака" Николая Старостина. Тем не менее футболисты хорошо отнеслись к этому назначению. Исключением был Нетто. Симонян вспоминал, что у него был с ним один конфликт, который удалось достаточно быстро погасить.

Симонян возглавлял "Спартак" в 1960-1965, 1967-1972 годах. За это время красно-белые выиграли два чемпионства и три Кубка СССР. После "Спартака" Симонян возглавил ереванский "Арарат", с которым в первый же год взял дубль - чемпионат и Кубок СССР в 1973 году.

"На тренерском мостике несравнимо тяжелее, - признавался Симонян. - Когда ты игрок, ты отвечаешь за себя, а когда тренер - за всю команду. Если мой игрок не забил пенальти или стопроцентный момент, виноват я. Мы проиграли - опять виноват я. Но тренерская работа - это режиссура, и это безумно интересно".

Что было дальше

После "Арарата" Симонян возглавлял сборную СССР, "Черноморец" из Одессы и снова "Арарат". С появлением Российского футбольного союза стал работать в нем. Симонян занимал должность первого вице-президента РФС с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.

12 октября Симоняну исполнилось 99 лет. Он был старейшим из олимпийских чемпионов. 10 октября президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда.

Симонян до последнего ходил в офис РФС. Несмотря на появившиеся проблемы со зрением, он работал, посещал все мероприятия, к его мнению прислушивались. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ранее рассказал, что президент ФИФА Джанни Инфантино обещал приехать в Россию на 100-летний юбилей Симоняна.